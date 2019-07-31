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Pirinç maskesi | Cilt üzerindeki bütün olumsuzlukları kaybettiren tarif

Bakımlı olmak her insan için şart. Bunu hakkıyla yerine getirmek ve cildinizi sağlıklı göstermek istiyorsanız, doğru adrestesiniz.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
Pirinç maskesi | Cilt üzerindeki bütün olumsuzlukları kaybettiren tarif

Pirinç maskesi yaparak cildinize nem ve parlaklık kazandırırken, gereksiz kozmetik ürünlerden de uzak kalmış olacaksınız.

Pirinç suyunu güneşe karşı koruma krem yerine kullanabilirsiniz. Bir miktar pirinci su içerisinde bekletip suyunu cildinize kullanmak bile ekstra birçok etkiye sebep olacaktır. Piyasadaki ürünler yerine doğal olanları tercih ediyorsanız, pirinci her alanda kullanabilirsiniz.

Pirinç suyunun cilde etkileri

 

  • Gözenekleri temizler ve cildi yumuşatır.
  • Suyla temas ettiğinde fitik asit üreten pirinç, peeling görevi görür ve ölü derileri arındırır.
  • Ciltteki kahverengi lekelerin rengini açar, cildi beyazlatır.
  • Cilde parlaklık verir, kırışıklıkları en aza indirir.
  • Cildi sıkılaştırır, sağlıklı bir görünüme kavuşturur.
  • Güneşin zararlı etkilerinden korur.
  • Sivilce, siyah nokta oluşumunu önler.

Pirinç maskesi nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı kadar pirinç, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı sütü haşlayın. Pirinçleri süzdükten sonra içerisine bir miktar bal ilave edebilirsiniz.

Bir miktar kumaş alarak yüzünüze uygun kesin. Bu kumaşı kaynatıp temiz olduğundan emin olun. 

Kumaşınızı pirinçli suya batırarak yüzünüze yerleştirin.

Kuruduğunda çıkarıp, yüzünüzü ılık suyla temizleyebilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
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