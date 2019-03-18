Pirinç köftesi nasıl yapılır? Pirinç köftesi yapmanın püf noktaları

Pirinç köftesi Türk mutfağının en çok kullanılan tahıllarından pirinçle yapılan bu köfteyi her evde bulunana malzemelerle yapabilirsiniz. İşte, pirinç köftesi içim gerekli malzemeler ve pirinç köftesi yapmanın püf noktaları...

Pirinç köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1 büyük tutam maydanoz

1 büyük tutam dereotu

3 sap taze soğan

Yarım havuç rendesi

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı galeta unu

Yapılışı

Pirinçleri bir kez yıkayın ve küçük bir tencereye alın.

Pirinçlerin üzerini 2 parmak geçinceye kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. (Lapa olmasın pilav kıvamında yeterli)

Sulu kalırsa suyunu süzün ve soğumaya bırakın.

Pirinç soğurken maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince kıyın.

Soğuyan pirinçlere kıydığınız malzemeleri, 1 adet yumurtayı, rendelediğiniz beyaz peyniri ekleyin.

Karabiber ve isteğe göre bir miktar tuz ekleyip iyice karıştırın.

Karıştırdığınız pirinçlerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda çevirerek kızartın.

Tüm pirinç köfteleri kızarınca isteğe göre domates sos ya da sarımsaklı yoğurt ile servis yapın.