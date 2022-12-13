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Ekonomi Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Ekonomi

Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Çeltik, kahverengi pirinç ve pirinç ithalatında gümrük vergileri 31 Ağustos 2023'e kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 09:55:00 -
Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye ve dünyada çeltik üretimine dair gelişmeler kapsamında, yurt içinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla çeltik, kahverengi pirinç ve pirinç ithalatında sırasıyla yüzde 34, yüzde 36 ve yüzde 45 oranlarında uygulanan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023'e kadar sıfırlandı.

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