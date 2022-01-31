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Kadın - Aile Pırasa tavası tarifi nasıl yapılır? Tavada pırasa tarifi, malzemeleri
Kadın - Aile

Pırasa tavası tarifi nasıl yapılır? Tavada pırasa tarifi, malzemeleri

Tam bir kış yemeği, en pratik yemek tavada pırasa için gerekli malzemeler ve tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-01-31 13:20:00 - 2022-01-31 13:24:35
Pırasa tavası tarifi nasıl yapılır? Tavada pırasa tarifi, malzemeleri

Pırasa tavası tarifi 

Malzemeler

  • 3 tane pırasa
  • 1 çay bardağı su veya soda
  • 1 tatlı kaşığı silme tuz
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 2 tane yumurta

Kızarmak için ;

  • Sıvı yağ

Pırasa tavası nasıl yapılır?

Pırasaları ince doğrayın güzelce yıkayıp suyunu süzün. Yoğurma kabına yumurtaları kırıp soda veya su ile çırpın. Tuzunu ve mısır ununu ekleyip karıştırın. Sonra pırasaları ekleyin. Elinizle iyice yoğurun. Sonra tavaya yağ dökün hamuru tavaya yayın kapağını kapatın. Orta ateşte yavaş yavaş çevirerek pişirin. Çevirecek olduğunuz kapağı hafif yağlayın yapışmasın. Çevirdikten sonra tavayı tekrar yağlayın ben üç dört kere çevirin. Pişince biraz dinlendirin kesip servis edebilirsiniz.

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