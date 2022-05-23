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Spor Pioli'nin şampiyonluk madalyasını çaldılar
Spor

Pioli'nin şampiyonluk madalyasını çaldılar

Şampiyon Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli'nin madalyası çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 03:58:00 -
Pioli'nin şampiyonluk madalyasını çaldılar

İtalya Serie A'da bu sezon Inter'in 2 puan önünde şampiyon olan ve 11 yıl aradan sonra ipi göğüsleyen Milan'da teknik direktör Stefano Pioli şampiyonluk madalyasının çalındığını açıkladı.

56 yaşındaki teknik adam maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, "Şampiyonluk madalyam çalındı. Birisi boynumdan söküp aldı. Geri getirilirse çok mutlu olurum çünkü tek madalyam oydu" dedi.

Kariyerinde teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşayan Pioli, ayrıca Serie A'da sezonun teknik direktörü seçildi.

 

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