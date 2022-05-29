Pinhani üyeleri kimler? Pinhani grubunda kimler var?

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanırken 29 Mayıs Pazar günü Maltepe Sahili’nde Pinhani konserlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle Pinhani kimdir? Pinhani kimler var? Pinhani grubu kimler? soruları da araştırılıyor. İşte Pinhani grubu üyeleri, hayatları, biyografileri.

Pinhani grubu ne zaman kuruldu?

Pinhani, 5 Nisan 2004'te kurulan, alternatif rock türünde müzik yapan bir Türk müzik grubu. Aynı zamanda "Kavak Yelleri" adlı dizinin müziklerini de yapmıştır.

Pinhani Volkan kimdir?

Vokal, gitar, saksofon, kaba zurna, tulum, kemençe:

25 Aralık 1979′da İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Florya ve Bakırköy’de geçti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Müziğe de bu okulda başladı. 1995 yılında yan flüt dersleri aldı, gitar çalmaya da aynı yıl başladı. 1996 yılından itibaren aralıklarla Stüdyo Hiphop’ta davul dersleri aldı. 2001–2003 yılları arasında “Van Basten” grubuyla Beyoğlu’nda çeşitli mekânlarda çaldı. Bu dönemde kendi parçalarını yazmaya başladı. Farklı hedefleri nedeniyle gruptan ayrılmak zorunda kaldı. Pinhâni'nin şimdiye kadar yayınlanan iki albümünün tüm söz ve müziklerini yazdı, vokal yaptı, farklı enstrümanlarla katkıda bulundu. Kolektif İstanbul grubuna da ihtiyaçları olduğunda eşlik etmektedir.

Pinhani Akın Eldes (Gitar)

Akın Eldes, 11 Kasım 1962’de Frankfurt (Almanya)'da doğdu. Müziğe ilk adımlarını mandolin ve flüt ile attı. Sağ-Sol olaylarına karışmasına istemeyen ailesinin gitar almaması nedeniyle ancak lisede gitar çalmaya başladı. E-5, Painted Bird, Asım Can Gündüz ve Çapkınlar gruplarından sonra 1986 ile 2000 yılları arasında Bulutsuzluk Özlemi’nde yer aldı. 2000 yılından sonra çeşitli gruplarla sahneye çıktı ve albüm kayıtlarında bulundu. Haluk Levent'e Kral Çıplak albümünde, Kurtalan Expres'e Sessiz Çığlık adlı albümünde eşlik etti. Madımak adlı şarkısını Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlere ithaf etti. Birsen Tezer'e konserlerinde zaman zaman eşlik etti. Solo performans ve konserlerinin yanında, kendi müzikal bakışını anlatan sekiz albüm yayınladı. Pinhâni’nin yayınlanan albümlerinde müzikal prodüktör ve gitarist olarak yer aldı. Akın Eldes, Pinhâni’nin konserlerinde çalmaktadır.

Pinhani Zeynep Eylül Üçer (Klavye, bas gitar)

16 Eylül 1985′te İstanbul’da doğdu. Çocukluğu Teşvikiye’de geçti. 1991–1997 yılları arasında TRT İstanbul Çocuk Korosu’nda şarkı söyledi. Ortaokula İstanbul’da başladı.1 yıl sonra ailesiyle Antalya’ya yerleşti. Antalya Koleji’nde okudu ve okulu adına 2. ligde uzun süre basketbol oynadı. Sinan’ın ona hediye ettiği bas gitarla aktif müzik yaşantısı başladı. Müzik öğretmeni olan annesinden solfej ve armoni dersleri aldı. 2004′ten itibaren aralıklarla geldiği İstanbul’a 2005′te yeniden yerleşti. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü’nden mezun olmuştur. Yaylı çalgılar yapımcısıdır.

Pinhani Hami Ünlü (Davul)

12 Mayıs 1985'te İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion’da okuduktan sonra 2004 senesinde Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazandı. Müzik hayatı 2000 senesinde kayıt olduğu Drum Club’ta başladı. Ders aldığı Drum Club hocaları arasında Hakan Açıkalın, Bülent Akbay, Alişan Topaloğlu ve Berke Özgümüş yer almaktadır. Ortaokul ve lise yıllarında amatör anlamda cazla ve davulla iç içe yaşadı. Üniversitede Paris Konservatuvarı Caz Bölümü’nde hoca olan Phillipe Poussard eşliğinde caz atölyelerine katıldı. 2006 Mayıs ayında Pinhâni grubuna dahil oldu. Ayrıca zaman zaman Akın Eldes Trio konserlerinde de çalmaktadır.

Pinhani Cem Aksel Davul

17 Şubat 1964'te Ankara’da doğdu. Caza ve davula olan ilgisi İstanbul’da ortaokul sıralarında başladı. Lise yıllarında amatörce devem eden müzik hayatı lise sonrası profesyonelliğe dönüştü. 1983 yılında İsviçre Bern’de bulunan, Swiss JazzSchool’a kaydoldu. Ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle devam edemedi. O günden bu yana yaşamını müzik ile kazanan sanatçı 60 kadar albüm çalışmasında çeşitli şarkıcılara eşlik etti. Türkiye’nin hemen hemen bütün cazcıları ile çaldı. Halen İstanbul’da yaşayan Cem Aksel, Bülent Ortaçgil ve çeşitli caz müzisyenleri ile farklı mekanlarda çalmaktadır. Pinhâni’nin her iki albümünde de davulcu olarak yer aldı. Fırsat buldukça konserlerde de gruba eşlik etmektedir.

Pinhani Selim Aydın (Bas gitar)

16 Mayıs 1981'de Ankara'da doğdu. Çocukluğu Adana'da geçti. Ortaokul yıllarında klasik gitar dersleriyle müziğe başladı. Lisedeki grubuyla yarışmalarda ve konserlerde çaldı. Üniversite yıllarında Sinan Kaynakçı ile tanıştı ve onunla beraber Van Basten'de yer aldı. Cem Nasuhoğlu ile gitar ve armoni üzerine çalıştı. Yurt dışında olduğu için ilk albümün kayıtlarında bulunamadı. 2006 Doğu Anadolu turnesi sırasında ise askerdeydi. İlk konserlerinden beri Pinhani ile çalıyor.

Pinhani Eray Polat (Gitar)

1991 yılında İstanbul'da doğdu. Daha sonra Fethiye'ye yerleşti ve 18 yaşına kadar burada kaldı. Müziğe, ilkokul yıllarında aldığı bağlama dersleriyle adım attı. Gitar çalmaya ise lisede başladı. 2010 yılından itibaren Pinhani'ye konserlerde destek vermekte, 2014 yılından bu yana tüm konserlerde çalmaktadır. Pinhani dışında başka müzisyenlere sahnede ve stüdyoda eşlik etmekte, kayıt ve tonmaysterlik yapmaktadır.

Diskografi

Albümler

İnandığın Masallar (2006)

Zaman Beklemez (2008)

Başka Şeyler (2012)

Canlı Yayın (2013)

Kediköy (2016)

On Türkü (2018)

Yollar Bizi Bekler (2019)

Konserdeyim (2019)

Konserdeyim 2 (Live) (2020)

Küçük Bir Evde (2021)

EP'ler

Evde Kayıt (2020)

Yalnızlık Zor (2020)

Tekliler

Yitirmeden (2011)

Değirmendeki (2011)

Eylül (2011)

Dur Söyleme (2014)

Düşmanmışız Gibi (2015)

Kendinden Usandırma (2018)

Peki Madem (Melis Danişmend ile, 2018)

Çekirdekten (Cihan Mürtezaoğlu ile, 2019)

Üzülmeyelim (2019)

Hikâyeler Tükendi (2020)

Ankara Gel Dedi (2020)

Dünyadan Uzak (2020)[2]

Çok Alıştım Sana (2020)

Beni Böyle Sevemezsin (2020)

Aşk Bir Mevsim (2020)

Ben de Delirdim (2020)

Tomorrow is Beautiful (2021)

Bilir o Beni (2022)

Kimse Görmesin Seni (2022)

Video klipleri

İstanbul'da

Hele Bi Gel

Ben Nasıl Büyük Adam Olucam

Ağlama

Dursana Dünya

Ne Güzel Güldün

Düğün Dernek

Zaman Beklemez

Sevmekten Usanmam

Yitirmeden

Bana Hediye

Gönül Dağı

Bir Varmışım Bir Yokmuşum

Uçtu Uçtu

Dur Söyleme

Düşmanmışız Gibi

Unutuldular

Geri Dönemem

Beni Sen İnandır

Ben de Delirdim

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