Pınar Yayınları’ndan iki muazzam eser

Ülkemizin önemli tarihçilerinden Kemal Beydilli'nin uzun soluklu çalışmasının tezahürü olan 'Yeniçeriler ve Bir Yeniçerinin Hatıratı' ile 'Rönesans Papalarının Türklerle İş Birliği' isimli eserleri Pınar Yayınlarından çıktı. Kemal Beydilli Hoca'nın çevirdiği ve yayına hazırladığı iki eser de geniş kaynakçasıyla deruni bir çalışmanın eseri olduğunu gözler önüne seriyor. Her iki kitap da kendi dönemine dair oldukça doyurucu ve çarpıcı bilgiler veriyor.