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Spor Pınar Karşıyaka'da tribünlere taraftar görselleri konulacak
Spor

Pınar Karşıyaka'da tribünlere taraftar görselleri konulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:47:17 -
Pınar Karşıyaka'da tribünlere taraftar görselleri konulacak

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da taraftar görselleri, seyircisiz maçlar boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yer alacak.

Kulübün ana sponsoru olan Pınar firmasından yapılan açıklamada, "@pinarlayasam" instagram hesabından gerçekleştirilen yarışmayı kazanan 100 taraftarın görsellerinin, salona konulacağı belirtildi.

Görsellerin öncelikle 17-19 Eylül'deki Pınar Kupası'nda ve sezon boyunca seyircisiz müsabakalarda salonda yer alacağı bildirildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, instagram hesabından "#pınarcup2020" etiketi ile Karşıyaka Spor Kulübü temalı fotoğrafını paylaşması gerekiyor.


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