Pınar Karşıyaka'da tribünlere taraftar görselleri konulacak
İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da taraftar görselleri, seyircisiz maçlar boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yer alacak.
Kulübün ana sponsoru olan Pınar firmasından yapılan açıklamada, "@pinarlayasam" instagram hesabından gerçekleştirilen yarışmayı kazanan 100 taraftarın görsellerinin, salona konulacağı belirtildi.
Görsellerin öncelikle 17-19 Eylül'deki Pınar Kupası'nda ve sezon boyunca seyircisiz müsabakalarda salonda yer alacağı bildirildi.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, instagram hesabından "#pınarcup2020" etiketi ile Karşıyaka Spor Kulübü temalı fotoğrafını paylaşması gerekiyor.