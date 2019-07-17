Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:09
İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 24 yaşındaki oyuncu kadroya dahil edildi.
2018-2019 sezonunda Anadolu Efes kadrosuna katılan Metecan, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 35 maçta forma giydi.
THY Avrupa Ligi'nde de 9 maçta görev alan Metecan, 2018-2019 sezonunu Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamladı.
YORUM YAZ