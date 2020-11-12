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Spor Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021'de oynanacak
Spor

Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021'de oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:46:50 -
Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021'de oynanacak

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna karşılaşması 5 Ocak 2021'de oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pınar Karşıyaka ile İtalya temsilcisi Fortitudo Bologna arasında 10 Kasım Salı günü oynanması gereken ancak yeşil-kırmızılı ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maç, 5 Ocak Salı günü yapılacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.


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