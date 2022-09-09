Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının 9 Eylül Cuma akşamı yayımlanan bölümünde tanıdık bir isim yer aldı. Sanatçı Pınar Aylin yarışmada yer aldı ve 100 bin liralık soruyu açtırdı. Peki, Pınar Aylin kim?

Pınar Aylin kim kaç yaşında? Pınar Aylin kaçıncı soruya geldi?

Pınar Aylin 12 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. Aylin, İzmir Özel Türk Koleji’nden mezun oldu. Ege Üniversitesi ''İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık'' bölümünde yükseköğrenim gördü. Öğrenci iken TRT İzmir Televizyonu’nda gençlik programları sunmaya başladı. Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Kanal Ege‘de kendi programlarını hazırlayıp sundu.

Müzik yaşamı 1994 yılında İstanbul’da başladı. 1995 yılında Raks Müzik'ten ''Ben Bahara Hazırım'' adlı ilk albümünü çıkardı.

Pınar Aylin; Türk Pop Müziği ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci, oyuncu ve televizyon sunucusudur.