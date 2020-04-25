Pınar Altuğ'dan tepki çeken sözler: Çok bunaldığım zaman Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum
“Türban tedirgin etmekten ziyade rahatsız ediyor. Biz Atatürk 'ün çocuklarıyız." şeklindeki ifadeleriyle bilinen Pınar Altuğ, "Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz" dedi.
Başörtüsü karşıtlığıyla bilinen ve "Biz Atatürk 'ün çocuklarıyız" diyen Pınar Altuğ, Türklerden rahatsız olduğunu belirtti.
Youtube'da bir programa konuk olan Altuğ, "Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz" ifadelerini kullanarak sosyal medyada tepki topladı.