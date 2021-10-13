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Gündem Pınar Altuğ'dan Nihal Yalçın'a tepki Tamer Karadağlı'ya destek: Ağzına geleni söyleyemezsin!
Gündem

Pınar Altuğ'dan Nihal Yalçın'a tepki Tamer Karadağlı'ya destek: Ağzına geleni söyleyemezsin!

Oyuncu Pınar Altuğ, Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte eski rol arkadaşına destek çıktı. Karadağlı'yı savunan Altuğ "Ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 08:16:00 - 2021-10-13 09:12:07
Pınar Altuğ'dan Nihal Yalçın'a tepki Tamer Karadağlı'ya destek: Ağzına geleni söyleyemezsin!

8. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın siyasi mesajlar içeren ve uzun süren konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar sergiledi.

Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşmaya devam ederken oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu gerginliğin gündem olmasının ardından Tamer Karadağlı'ya eski partneri Pınar Altuğ destek çıktı.

"Her ağzınıza geleni söyleyemezsiniz"

Nişantaşı'nda görüntülenen Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan eski partneriyle ilgili sorulan soruya, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta" yanıtını verdi.

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