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PİLOT'un 7. dönemi için başvuru süreci başladı

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er:- "Türk Telekom olarak, PİLOT kapsamında girişimcilere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz"

07 Şubat 2019 Perşembe 10:43
PİLOT'un 7. dönemi için başvuru süreci başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT’un yeni başvuru dönemi başladı

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra, geniş mentor ve yatırımcı ağına erişim, ofis alanı, teknoloji altyapısı gibi birçok imkan sunuluyor. Ayrıca şehir dışından katılan ekipler konaklama imkânından faydalanabiliyor.

Türk Telekom, PİLOT’un 7. döneminde iş birliği yapabileceği ve yenilikçi iş fikirleri olan teknoloji girişimlerinin başvurularını "www.turktelekompilot.com.tr" web sitesinden kabul edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Türk Telekom olarak, hedeflerinin yenilikçi girişimlerle iş birliği yaparak Türkiye ve sektör için ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra, girişimcilik ekosistemini geliştirmek olduğunu belirtti.

Er, “Türk Telekom olarak, PİLOT kapsamında girişimcilere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek, ülkemize ve müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım, çalışma ve desteklerimizi sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve siber güvenlik gibi alanlarda geleceği şekillendiren girişimlere PİLOT kapsamında öncelikli olarak destek verilecek. PİLOT’a kabul edilen girişimler 12 haftalık bir hızlandırma programına dâhil olacaklar.

PİLOT‘a başvuran girişimler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Yapılan değerlendirmeler sonrası PİLOT’a katılmaya hak kazanan her ekibe Türk Telekom’un sağladığı 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra, Türk Telekom’un mentor ağına, şirketin iş bağlantılarına ve yatırımcı ağına erişim, çeşitli eğitimler, ofis alanı, teknolojik altyapı, girişimlerinin çeşitli mecralarda tanıtımı, mobil iletişim desteği ve şehir dışından gelen ekiplere konaklama imkânı gibi birçok destek sunuluyor.

Girişimler, Türk Telekom iş birimlerinden kendi alanlarında uzman profesyonellerden ve girişimcilik ekosisteminden, başarılı diğer girişimcilerden ve müşteri görüşmeleri sonucunda müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalışacaklar. Program sonunda ekiplerden doğrulanmış bir iş modelini esas alan "Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün" (MVP) ortaya çıkarmaları, geliştirdikleri MVP ve iş modellerini seçkin yatırımcıların katıldığı “Demo Day” etkinliğinde sunmaları bekleniyor.

- Türk Telekom’dan 56 girişime 3 milyon TL nakit destek

Mentorluk başta olmak üzere sağlanan diğer tüm faydalara ek olarak Türk Telekom, programa kabul edilen her girişime global standartlarda nakit desteği de sağlıyor. Türkiye’de bu şartlarda destek veren tek kurum olan Türk Telekom’un PİLOT’tan bugüne kadar 56 girişim mezun oldu ve girişimler toplamda 3 milyon TL nakit desteği aldı. Bu 56 girişim, 2018 yılında toplam 280 kişiye istihdam sağlayıp, 24 milyon TL’lik ciro elde etti. Aynı zamanda PİLOT’tan mezun olan girişimlerden 14’ü yatırım aldı.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Geçmiş dönemlerde böylesine başarılı girişimlere destek vermenin mutluğu ve gurunu yaşıyorum. Bu dönemde programımıza başvuracak herkese başarılar diliyorum ve henüz başvurmayanlara da acele edin diyorum” dedi.

Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek, girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Türkiye ekonomisine sürdürülebilir kalkınma desteği sağlama amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un yeni başvuru dönemi başladı. PİLOT’un 7. dönemi için başvurmak isteyen girişimler, başvurularını "www.turktelekompilot.com.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:43
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