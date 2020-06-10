Pilot lisans sınavları 29 Haziran’da başlıyor

Nisan ve mayıs aylarında iptal edilen, ilk defa uçak ve helikopter kullanacak pilotların girmesi gereken teorik ve bilgi sınavlarına değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlayanlar için Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibarıyla yeniden başlatıyoruz. 29 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınavı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli olarak hazırlanacak genelge kapsamında pilot adaylarımızın sağlığı için tüm tedbirler alınarak, sınavlarımızı sosyal mesafe ve izolasyona bağlı olarak yapacağız. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum.”