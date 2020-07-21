PİLOT Infoday'de normalleşmede girişimcilik tartışıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'un ikincisini düzenlediği "Yeni Nesil Girişim Sohbetleri" panelinde normalleşme sürecinde yatırım fırsatları ele alındı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, normalleşme döneminin girişimciliğe etkilerini değerlendirmek üzere, "Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ temasıyla düzenlediği PİLOT Infoday'de girişimcilik ekosistemini buluşturdu.

Figopara Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Koray Gültekin Bahar, Tarvenn Ventures Üst Yöneticisi (CEO) ve TechOne Fonu Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken ve Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen PİLOT Infoday etkinliği online ortamda canlı olarak yayınlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, "Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak." ifadelerini kullandı.

PİLOT ile yerli ve milli teknoloji girişimlerini desteklediklerini aktaran Özhan, şunları kaydetti:

"2013 yılından bu yana PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019'da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti.

2020 yılında PİLOT'a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendi. PİLOT kapsamında programa kabul edilen her ekibe 150'şer bin TL nakit desteği sağlayacağız. Büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptık."