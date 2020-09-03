PİLOT Infoday, yapay zekayı tartıştı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT’un üçüncüsünü düzenlediği "Yeni Nesil Girişim Sohbetleri" panelinde, dünyanın geleceğini şekillendirecek yapay zeka teknolojileri masaya yatırıldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un 3 Eylül'de üçüncüsünü düzenlediği PİLOT Infoday'de, yapay zeka girişimlerinin geleceği tüm detaylarıyla değerlendirildi.

PİLOT Infoday etkinliği, Tazi Ai Kurucu Ortağı Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Vispera Kurucusu Prof. Dr. Aytül Erçil ve Al Ethics Lab Kurucusu Dr. Cansu Canca'nın katılımları ile gerçekleşti.



Girişimcilik ekosistemini buluşturan "Yeni Nesil Girişim Sohbetleri" panelinde konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdürü Yardımcısı Barış Karakullukçu, yapay zekanın tartışmasız, bugünün ve yarının yükselen değeri olduğunu ve Türk Telekom olarak, kendilerinin bu alanda yapmış oldukları önemli çalışmalar bulunduğunu belirtti.

Grup şirketleriyle birlikte yapay zeka odaklı yerli ve milli teknolojiler geliştirerek Türkiye'yi geleceğe taşımanın ve küresel platformlarda temsil etmenin öncelikli hedeflerinden olduğunu aktaran Karakullukçu, şunları kaydetti:

"2013 yılında hayata geçirdiğimiz girişim hızlandırma programımız PİLOT'tan bugüne kadar mezun olan 65 girişimden 8'i tamamen yapay zeka konusuna odaklı. Bu girişimlerin hepsi de yapay zeka konusunda yöneldikleri alanlarda kendine has çözümleriyle başarılı Türk girişimleri arasında yer alıyor. Desteklediğimiz diğer tüm teknoloji girişimlerinde de yapay zeka kullanımı öne çıkıyor."

Bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladıklarını bildiren Karakullukçu, teknoloji girişimlerine desteklerinin tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.



