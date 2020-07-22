PİLOT Infoday, normalleşmede girişimciliği tartıştı

Panelde konuşan Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak” dedi. Yerli ve millî teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Özhan, “2013 yılından bu yana PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019’da 350 kişiye istihdam sağladılar ve 41 milyon TL ciro elde ettiler. 2020 yılında PİLOT’a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendiler. PİLOT kapsamında programa kabul edilen her ekibe 150’şer bin TL nakit desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.