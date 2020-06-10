Pillerin nem ile şarj olmasını sağlayan bir yöntem keşfedildi

Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İsrail'li bilim insanları, havadaki nemden şarj olabilen pil geliştirilmesini sağlayacak yeni bir yöntem keşfetti.

Prof. Hadas Saaroni, Prof. Colin Price ve doktora öğrencisi Judi Lax tarafından yürütülen çalışma, havada bulunan su buharının gelecekte yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabileceği gerçeğini ortaya koydu.

Söz konusu çalışma ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Colin Price, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Doğal olarak meydana gelen bir fenomen olan 'sudan gelen elektrik' enerjisinden faydalanmaya çalıştık. Fırtınalarda elektrik, suyun farklı hallerinde su tarafından üretilir. Yirmi dakikalık bulut gelişiminde, su damlacıklarından yıldırım gibi büyük elektrik deşarjları oluşabildiği sonucuna ulaştık. Laboratuvarda elektrik üretmeye çalıştık ve farklı izole metal yüzeylerin atmosferdeki su buharından farklı miktarlarda yük oluşturacağını, ancak bu olayın sadece bağıl nemin yüzde 60’ın üzerinde olduğunda gerçekleştiğini bulduk" dedi.