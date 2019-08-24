0553 313 94 23

"Pilav ve Organik Domates Şenliği"

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde birincisi düzenlenen "Pilav ve Organik Domates Şenliği"nde köylülerin yetiştirdiği organik ürünler tanıtıldı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:52
"Pilav ve Organik Domates Şenliği"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen "Pilav ve Organik Domates Şenliği"nde köylüler kendi mahsulleri olan organik ürünleri sergiledi.

Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde ilki düzenlenen şenlikte köylüler, yetiştirdikleri domates, patlıcan, karpuz, biber ve salatalık gibi organik ürünleri tanıttı. Stantta yer alan 800 gramlık domatesler de ilgi çekti.

Şenlikte, odun ateşinde pişirilen 8 kazan bulgur pilavı da misafirlere ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarımın artmasında organik tarımın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde organik tarımın önemi çok fazla ve bölgemiz bunun için çok uygun. Domatesinden biberine, çileğinden patlıcanına kadar burada gördüğünüz bütün ürünler organik. Bu ürünlerin olması gerekenden daha iri olduğunu albenisinden daha yüksek olduğunu da görüyoruz. "

Muhtar Hulusi Barlas da 13 çiftçiyle yaptıkları organik ürün yetiştiriciliğini tüm köylüye yaymak için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:52
  1. "Pilav ve Organik Domates Şenliği"
  2. Karahıdır Mahallesi
  3. Organik Tarım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek."
    1. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya..
    2. Hacire anne azmiyle oğlunu terörün..
    3. Denizli'de traktörün altında kalan..
    4. "Derin Akıntı" sergisi Heybeliada..
    5. Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu
    6. Antalyaspor, Arjantinli santrfor..
    7. Motosiklet ile otomobil çarpıştı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin..
    9. CHP’den kadın cinayetleriyle ilgili..
    10. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    11. Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
    12. MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî..
    13. Kula’da jandarmadan motosiklet..
    14. Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni..
    15. Karadenizlinin fındığını Karadeniz..
    16. Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen..
    17. FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL..
    18. Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk..
    19. Hasat festivalinde renkli görüntüler
    20. STSO’da 15 ayda 1 milyon liralık..
    21. Bergama’da Türkiye Süper Enduro..
    22. Uyuşturucu operasyonunda hakim..
    23. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    24. Şanlıurfa'da İsotun 'acı' serüveni..
    25. Ankaragücü Kayserispor saat kaçta..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    27. Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla..
    29. TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak..
    30. Trabzon'da sağanak etkili oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!