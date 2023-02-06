“Pil endüstrisinde Türkiye’yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan ASPİLSAN Enerji’nin 1.5 milyar lira yatırımla kurduğu, Avrupa’nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde robotik sistemlerden güdüm kitlerine, telsizlerden torpidolara kadar birçok alanda kullanılan pillere yenileri eklendi. Türk ordusuna güç veren ASPİLSAN Enerji, yeni yatırım olan lityum iyon silindirik pil üretim tesisi ile günde 24 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştı. Şarj edilebilir piller, askeri teknolojilerin yanı sıra hibrit araçlar ve medikal gibi alanlarda da kullanılabilecek.

“Lityum iyon pil yatırımlarını destekliyoruz”

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Varank, enerji endüstrisinin büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurguladı.

Özellikle otomobillerin elektrifikasyonuyla enerji sektöründe çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirten Varank, şunları kaydetti: “Lityum iyon piller de bu dönüşümde çok önemli oyuncular. Türkiye’de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. ASPİLSAN’ın bu yatırımını da teşviklerimiz ile desteklemiştik. Türkiye’nin otomobili Togg, Farasis ile beraber Türkiye’de otomobile dönük bir pil yatırımı için kolları sıvadı. Yine global Ford firması, Türkiye’de bir pil yatırımı yapacağını açıkladı. Bunun yanında farklı firmalarımız depolama teknolojilerine dönük şu anda Türkiye’de yatırımlar yapıyorlar. Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye’yi biz önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz.”

Varank, bu yatırımların en önemlilerinden birini de ASPİLSAN’ın hayata geçirdiğini bildirerek, söz konusu yatırımın teknoloji transferiyle kurulmuş bir tesis olduğuna dikkati çekti.

Tesisin, teknolojiyi Güney Kore’deki ortaklarıyla geliştirdiğini ve şu anda üretim yaptığını ifade eden Varank, şu bilgileri paylaştı: “18650 modeli bu pillerden günde 24 bin tane bu tesiste üretilebiliyor ve şu anda üretimi gittikçe artırıyorlar. Tek vardiyadan 2 vardiyaya geçtiği üretimler var. Bu alanda Türkiye’yi önemli bir oyuncu yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun içinde kullanılan ham maddelerin birçoğu maden olarak şu anda ülkemizde de bulunuyor. Bu madenlerin çıkarılması ve burada saflaştırma teknolojilerinin kullanılmasıyla beraber de aslında bu pilleri teknolojisini de kendimizin geliştirdiği, ham maddesini de kendimizin geliştirip ürettiği bir hale önümüzdeki dönemde getirebileceğiz. Bakanlık olarak bu sektörü, bu endüstriyi destekleyeceğiz. Çünkü şu anda başta elektrikli otomobiller olmak üzere elektrifikasyon çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. Önümüzdeki dönemde hem daha fazla oyuncu göreceğiz hem de ASPİLSAN’ın farklı kabiliyetlerde farklı modellerde piller ürettiğini de göreceğiz.”

En büyük batarya üreticisi

1981 yılında kurulan ASPİLSAN Enerji, enerji, savunma sanayisi ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirket. Avrupa’da lityum iyon şarj edilebilir 18650 silindirik pillerin seri üretimini yapan ilk firma olan şirket, Türkiye’nin ilk ve tek Ni-Cd kimyasında uçak/helikopter batarya sistemlerini de üretiyor. Şirket, Türkiye’nin en büyük batarya üreticisi konumunda bulunuyor.

ASPİLSAN çalışmalarına 273 personelle devam ediyor. 2023’de 44.8 milyon dolar ciro ve 13.2 milyon dolar ihracat hedefleyen şirketin, 2002 yılında AR-GE’ye, cirosunun yüzde 19’unu ayırdı. Proje bazlı teşviklerden bugüne kadar 163 milyon lira faydalanan ASPİLSAN, ilerleyen süreçte prizmatik tipte, Lityum Demir Fosfat (LFP) kimyasında, 3.2 V geriliminde ve 100 Ah kapasitede hücre üretimini hedefliyor. ASPİLSAN’ın yeni yatırımı olan Li-iyon silindirik pil üretim tesisinin temeli, Ekim 2020’de Mimarsinan OSB’de atıldı. Tesis, Ocak 2022’de faaliyete geçti. Türkiye’nin ve bölgenin ilk lityum iyon pilinin seri üretimine Haziran 2022 sonunda başlandı. Tesisin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de katıldığı toplu açılış töreni ile Temmuz 2022’de gerçekleştirildi.

Tüm hakları Türkiye’ye ait

Üretimine başlanan lityum iyon pillerin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ASPİLSAN’a yani Türkiye’ye ait. Tesiste üretilen piller, eksi 30 derecede çalışabiliyor. Kimyasında nikelce zengin lityum nikel mangan kobalt oksit bulunan piller, şarj edilebilme özelliği taşıyor. Silindirik piller, özellikle savunma sanayisinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde kullanılabiliyor. Bu iller sivil alanda da kendisine yer buluyor. Elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyondan elektrikli araçlara kadar birçok alanda söz konusu piller kullanılıyor.