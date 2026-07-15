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Yerel Piknikte serinlemek isterken can verdi!
Yerel

Piknikte serinlemek isterken can verdi!

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Piknikte serinlemek isterken can verdi!

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan 45 yaşındaki Caner Mengütaş, serinlemek için girdiği Zamantı Irmağı’nda hayatını kaybetti.

Kayseri’de piknik için gittiği Zamantı Irmağı’na giren Caner Mengütaş’tan acı haber geldi.

 

Tomarza ilçesi Melikören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan Caner Mengütaş, serinlemek için Zamantı Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Mengütaş'ı suyun üzerinde hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mengütaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mengütaş’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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