Piknikçilerin mangal ateşi 1.5 hektarı yok etti Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Manavgat Karacalar mahallesi Hacıisali mevki'inde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi. 1.5 hektar arazinin zarar ğördüğü yangına orman işletmesine ait 1 arazöz, 2 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 3 ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 ile müdahaleye bulunuldu. Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı. Manavgat orman işletme müdürü Sedat Çalış vatandaşlardan belediyeler tarafından belinlenen berber dışında piknik yapmamalarını ateş ve mangal yapmamalarını istedi.

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