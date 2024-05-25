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Yaşam Piknik yapmak için gittiler gözlerine inanamadılar!
Yaşam

Piknik yapmak için gittiler gözlerine inanamadılar!

Yeniakit Publisher
2024-05-25 18:06:00 -
Piknik yapmak için gittiler gözlerine inanamadılar!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dev kelebek objektiflere yansıdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Tunahan Seven ve arkadaşları, piknik yapmak için gittikleri Dağdemirli köyünde dev kelebeklerle karşılaştılar. Doğal güzelliklerini bozmamak adına kelebekleri rahatsız etmeden fotoğraflayan Seven, fotoğrafları gösterdiği çevrelerce büyük ilgi gördü.

Seven, kelebeklerin hayatında gördüğü en büyük tür olduğunu ve yaklaşık 15-16 cm kanat açıklığına sahip olduklarını gözlemlediğini söyledi. Araştırmalar sonucunda, bu kelebeklerin, "Büyük Tavus Kelebeği" türü olduğunu öğrendiler.

Seven ve arkadaşları, bu dev kelebekleri bu kadar yakından görmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiler. Doğal güzelliklerin korunmasının önemini vurgulayan Seven, bu tür karşılaşmaların insanları doğaya karşı daha da duyarlı hale getirdiğine inandıklarını ifade etti.

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Yorumlar

aaa öldürmemişler mi. ne ayıp. tüh onların erkekliklerine.

hemen öldüreydi vahşilerimiz. ormanı yaksalardı. yaşatmasınlar o kelebeği de ormandakileri de. 21 yy. mağara vahşileri. kimler mi. bilmeeeem kii.!!!!!
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