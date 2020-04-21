Pide hamuru nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri
Pide hamuru nasıl yapılır? Ramazan pidesi hamurunu yapmanın en önemli noktası, cıvıklık seviyesidir. Elinize hafif yapışan bir hamur yapmak, aslında zannettiğiniz kadar kötü veya korkunç bir durum değildir. Aksine, daha yumuşak bir ramazan pidesi elde edersiniz. Peki ama ramazan pidesi hamuru nasıl olmalı? Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? Ramazan pidesi hamuru ölçüsü nedir? İşte merak edilen ramazan pidesi hamuru tarifi ve malzemeleri
Pide hamuru nasıl yapılır? Ramazan pidesi hamuru, yeterince cıvık ve yumuşak olmalıdır. Bunun sebebi, üzerinin hafif çıtırdaması, içinin yumuşak olmasıdır. Ayrıca içerisine hapsolan maya kabarcıkları sayesinde kabarıp, daha yumuşak ve bir o kadarda çıtırtılı bir hamur elde edersiniz.
Malzemeler
- yarım yaş maya
- 2 su bardağı ılık su
- 4-4,5 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- tuz
Üzeri için;
- Çörek otu
- Dilerseniz yumurta sarısı
Öncelikle ılık su içerisine mayayı koyup iyice karıştırın.
Unu derin bir yoğurma kabına alıp, bir oyuk açın. İçerisine maya ve su karışımını ilave edin.
Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. 1 saat kadar mayalanması için kenarda, üzeri kapalı bir şekilde bekletin.
Mayalanan hamuru, unlanmış tezgaha alın ve içerisindeki maya kabartısının gitmesi için bir süre yoğurun.
Fazla bastırmadan yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve elinizle şekil vermeye başlayın.
Klasik ramazan pidesinde olduğu gibi üzerine, tırnaklarınızı kullanarak, çentikler atın.
Üzerine çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında, alt-üst ayarda, orta sırada pişirin.
Fırından fırına göre değişiklik gösterse de 30 dakika içerisinde pideniz pişmiş olacaktır.