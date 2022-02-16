Phillip Cocu'nun prensi Fenerbahçe'de

2018 yılında Phillip Cocu'nun isteğiyle 1,4 milyon euro karşılığında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Akıbeti merak edilen Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertlilerle yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'ye kazandırdığı oyuncu, 5 yıl daha Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Fanatik'in haberine göre 2018'de başkan olan ve takımın başına Phillip Cocu'yu getiren Ali Koç, Hollandalı hocanın ısrarlarıyla genç yıldızı transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, ilk 3 sezonunda beklediği şansı bulamadı.

Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık anlaşma tamam

Ferdi bu sezon ise yaptığı patlamayla dikkatleri üzerine çekti. Ferdi'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Avrupa'dan birçok takımın kendisini takibe almasına neden oldu. Genç futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak için sözlü anlaşmaya vardı. Ancak iş bir türlü resmiyete dökülemedi. Bunun nedeni, Pereira'nın ayrılmasının ardından başlayan teknik adam arayışları ve ara transfer dönemindeki çalışmalar...

Teklifleri bir bir geri çevirdi

Başarılı futbolcu, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için istediği takımla anlaşma hakkı kazandı. Ferdi Kadıoğlu'na peş peşe teklifler de geldi. Ancak 22 yaşındaki yıldız, bunları tek tek geri çevirdi. "Fenerbahçe'de mutluyum. Kariyerime burada devam edeceğim" diyen Ferdi, diğer kulüplere kapılarını kapattı. Ferdi sabırsızlıkla imza için kulüpten kendisine gelecek daveti bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in de kısa süre içerisinde bu işi bitirmeye hazırlandığı öğrenildi.