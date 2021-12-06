Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları son günlerde sağlığa zararlı olmasına rağmen sigara içenlerce merak ediliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ürünlere zam yapılacağı iddiaları pompalanırken, resmi bir açıklama olmamasına rağmen sigaraya zam yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Sigara zam iddiaları zamma uygun zemin oluşturulma gayreti olarak yorumlanırken Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar? sorusu da merak edilmekte. Peki sigara ne kadar? İşte Philip Morissa marka Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara fiyatları.