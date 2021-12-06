Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatları son günlerde sağlığa zararlı olmasına rağmen sigara içenlerce merak ediliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte ürünlere zam yapılacağı iddiaları pompalanırken, resmi bir açıklama olmamasına rağmen sigaraya zam yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Sigara zam iddiaları zamma uygun zemin oluşturulma gayreti olarak yorumlanırken Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar? sorusu da merak edilmekte. Peki sigara ne kadar? İşte Philip Morissa marka Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara fiyatları.
Philip Morissa'nın ürettiği sigara markalarına zam geldiği iddiaları ortaya atılarak yapılmayan zam üzerinden algı operasyonu yapılmaya çalışılmakta. Zamm iddiaları ortaya atılarak zammın da zemini oluşturulmak istenmekte.
Sigaraya zam mı geldi?
Sigara fiyatları ne kadar? Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından "Sigaraya zam gelmedi arkadaşlar paylaşılan liste doğru liste değildir. Zam geçişi olduğunda paylaşacağım..." notunu paylaştı.