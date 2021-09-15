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Spor PGS maçı ne zaman hangi kanalda? Club Brugge-PSG maçı saat kaçta?
Spor

PGS maçı ne zaman hangi kanalda? Club Brugge-PSG maçı saat kaçta?

Club Brugge-PSG maçı canlı izle |Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile PSG karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Club Brugge PSG maçı ne zaman saat kaçta? Club Brugge PSG maçı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:09:00 -
PGS maçı ne zaman hangi kanalda? Club Brugge-PSG maçı saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki, Club Brugge-PSG  maçı ne zaman hangi kanalda?

PGS maçı ne zaman hangi kanalda? Club Brugge-PSG maçı saat kaçta?

Club Brugge ile Paris Saint Germain 15 Eylül Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Club Brugge-PSG maçı Exxen'den naklen yayımlanacak.

14 Eylül Salı alınan sonuçlar:

Barcelona-Bayern Münih: 0-3

Dinamo Kiev-Benfica: 0-0

Young Boys-Manchester United: 2-1

Villarreal-Atalanta: 2-2

Sevilla-Salzburg: 1-1

Lille-Wolfsburg: 0-0

Chelsea-Zenit: 1-0

Malmö-Juventus: 0-3

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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