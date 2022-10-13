Avrupa Parlamentosu'nda (AP) dün Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin CEO'su ve yetkilisinin de katılımıyla ilaç şirketleri oturumları yapıldı. İlaç şirketleri, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından sorgulanırken oturuma katılan Pfizer yetkililerinden birinin koronavirüs aşılarıyla ilgili sözleri olay oldu.

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisine "Pfizer'ın kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? sorusunu sordu. Hollandalı vekil "Ve çok net bir cevap talep ediyorum: evet ya da hayır. Teşekkürler" diyerek kritik soruya net bir cevap istedi.

Pfizer yetkilisi, testlerin yapılmadığını söyledi; "Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır. Bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu" dedi.

Pfizer kimin şirketi hangi ülkenin? Pfizer hangi korona aşısı oluyor?

Pfizer, ilaç şirketidir. Alman asıllı bilim insanları Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında New York'ta kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Türkiye'deki faaliyetlerine 1957'de başlamıştır.

Pfizer aşısı ise BioNTech ile birlikte üretilen mRNA aşısıdır. Söz konusu aşı ülkemizde de uygulanıyor.