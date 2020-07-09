PFDK'den Feghouli'ye 2, Serdar Aziz'e 1 maç ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'ye 2, Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'e 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor müsabakasında rakibine tekme attığı için kırmızı kart gören Feghouli'ye 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Göztepe karşılaşmasında ikinci sarı karttan oyundan atılan Serdar Aziz'e ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi. Cezanın infazı, çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılacak. Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyen Serdar, Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla cezasını dolduracak.





- Denizlispor'a ceza yağdı





PFDK, Denizlispor Kulübü'ne para cezası, birçok kulüp yetkilisine de hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

Kurul, Yukatel Denizlispor'a saha olayları ile sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve mensuplarının maske takmamasından dolayı toplamda 84 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'e sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kulüp idarecileri Fikret Onur'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 500 lira, Ali Fırat'a ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira para cezası kesildi. Ali Fırat'a ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymadığı gerekçesiyle de 15 gün hak mahrumiyeti ve 29 bin 500 lira para cezası verildi.





- Koronavirüs cezaları





PFDK, Süper Lig'den birçok kulüp ile kişiye koronavirüs önlemlerine uymamadan dolayı ceza kesti.

Gaziantep Futbol Kulübüne futbolcuları ve takım mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamasından ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı toplamda 60 bin lira para cezası uygulandı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ile idareci Müslüm Özmen'e de önlemlere uymamalarından dolayı 10'ar gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 500'er lira para cezası verilmesine hükmedildi.

Yeni tip koronavirüs salgını önemleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı Hes Kablo Kayserispor idarecisi Süleyman Akın ve Gençlerbirliği'nden idareci Emrah Atasoy'a 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan futbolcu Murat Yıldırım, kaleci antrenörü İlker Avcıbay, malzemeci Yusuf Yılmaz, kulüp görevlisi Murat Alpay, Hes Kablo Kayserispor'dan antrenör Gökhan Ünal, masör Murat Karakaya, MKE Ankaragücü'den kaleci antrenörü Ümit Şahin, antrenör Atila Gerin, atletik performans antrenörü İlker Kıreker, tercüman Okan Elmas'a ise 900'er lira para cezası verildi.





- TFF 1. Lig'e cezalar





Rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Adanasporlu futbolcu Canberk Dilaver'e 2, Bursasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'e de 1 maç men ceza verildi.

Farklı gerekçelerle toplamda Hatayspor'a 82 bin, Eskişehirspor'a 30 bin, İstanbulspor'a 24 bin lira ceza kesildi.

Giresunspor Kulübü idarecisi Sinan Akgün'e müsabaka hakemine ve rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 17 bin 500 lira cezaya hükmedildi.

Hatayspor atletik performans antrenörü Murat Akyüz'e rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 6 bin 500 lira, maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulandı. Hataysporlu futbolcular Aabid Rayane, Selim Ilgaz ve Alican Özfesli'ye maske takmamalarından dolayı 900'er lira para cezası kesildi.

Altay masörü Uğur Baloğlu'na müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

PFDK, ayrıca üst klasman temsilcisi Yüksel Gürüz'ün lisansını yazılı, görsel, işitsel basın ve internet ortamında izinsiz görüş beyan etmesi nedeniyle iptal etti.