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Spor PFDK'den Ersin Destanoğlu'na 2, Mattias Erik Johansson'a 3 maç ceza
Spor

PFDK'den Ersin Destanoğlu'na 2, Mattias Erik Johansson'a 3 maç ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:41:19 -
PFDK'den Ersin Destanoğlu'na 2, Mattias Erik Johansson'a 3 maç ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na 2, Gençlerbirliği oyuncusu Mattias Erik Johansson'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Ersin'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK, Gençlerbirliği'nin Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mattias Erik Johansson'u ise 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para ile cezalandırdı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a 24 bin lira para cezası verdi.

PFDK, ayrıca Aytemiz Alanyaspor'un güney kale arkası loca tribünü C ve D, MKE Ankaragücü'nün batı loca tribünü 32 ve 37. bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki ev sahibi olacakları maç için bloke edilmesini kararlaştırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor 26 bin, Ümraniyespor 12 bin, Royal Hastanesi Bandırmaspor 4 bin 500, Akhisarspor oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason ise 3 maç men ve 13 bin lira para cezası aldı.

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