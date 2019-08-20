PFDK’dan Galatasaray’a para cezası! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Ağustos’ta Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının faturasını çıkardı. PFDK, Galatasaray’a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

7 Ağustos’ta Ankara’da oynanan TFF Süper Kupa mücadelesini Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

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