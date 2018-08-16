PFDK yeni sezonun ilk haftasında takımlara ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ve 1. Lig'in ilk haftasının ardından alınan kararları açıkladı. Süper Kupa maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a ise ceza vermedi. PFDK, kararları açıklandı. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in ilk haftası ve Süper Kupa'nın ardından alınan kararlar şu şekilde:

"1- Antalyaspor A.Ş. Kulübü sporcusu Charles Fernando Basılıo da Silva'nın, 13.08.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

2- MKE Ankaragücü kulübünün, 10.08.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Mke Ankaragücü Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Beşiktaş A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Kale Arkası 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Akhisarspor Kulübünün, 2.08.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Trabzonspor A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK- Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir güney alt a, güney üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Fenerbahçe A.Ş.'nin, 11.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- BURSASPOR Kulübünün, 11.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün G,H,O,P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Göztepe A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş. - Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Göztepe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası C,D, Numaralı Batı B1, H, I, J, K blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Göztepe A.Ş. sporcusu Andre de Castro Pereıra'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Göztepe A.Ş. sporcusu Antonio Alberto Bastos Pimparel'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Galatasaray A.Ş. antrenörü Hasan Gökhan ŞAŞ hakkında, 05.08.2018 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ. - Akhisarspor TFF Süper Kupa müsabakasında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

10- Adana Demirspor Kulübünün taraftarlarının, 10.08.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Antalyaspor A.Ş. Kulübü sporcusu Kaan Dağseven'in, 13.08.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Antalyaspor A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

12- B.Ş. BLD. Erzurumspor Kulübü sporcusu Muhammed Emin Polat'ın, 12.08.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-b.ş. Bld. Erzurumspor U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

13- Hatayspor Kulübü sporcusu Ferhat Şahan Uçar'ın, 12.08.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Hatayspor U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

14- Trabzonspor A.Ş.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir Fk- Trabzonspor A.Ş. U21 müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı takdiren (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş. sporcusu Berkay Sefa Kara'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş. teknik sorumlusu Osman Kastan'ın, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."