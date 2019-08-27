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PFDK sevkleri

- Galatasaraylı futbolcu Seri, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Gençlerbirlikli futbolcular Polomat ve Ahmet Oğuz, PFDK'ye sevk edildi- TFF 1. Lig kulüplerinden İstanbulspor'un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu disipline verildi

27 Ağustos 2019 Salı 20:54
PFDK sevkleri


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Gençlerbirlikli futbolcular Pierre Yves Nicolas Polomat ve Ahmet Oğuz'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında kırmızı kart gören Seri'nin kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor ile yaptıkları lig maçında sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Gençlerbirliği'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı lig müsabakasında kırmızı kart gören Polomat ile Ahmet Oğuz'un da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi, lig karşılaşmasında tribünlerde merdivenlerin boş bırakılmaması, Galatasaray'ı talimatlara aykırı hareket, MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor'u ise saha olaylarından dolayı disipline sevk ettiği vurgulandı.


- TFF 1. Lig'de sevkler


TFF Hukuk Müşavirliği, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu'nu PFDK'ye sevk etti.

Açıklamada, Sarıalioğlu'nun Altay karşılaşmasında, Tahiroğlu'nun ise Osmanlıspor maçında talimatlara aykırı harekette bulunduğu belirtilerek iki başkanın da PFDK'ye verildiği bildirildi.

Ayrıca Ekol Göz Menemenspor'un da talimatlara aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:54
  1. Ahmet Oğuz
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