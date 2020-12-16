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Spor PFDK sevkleri
Spor

PFDK sevkleri

Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor ve TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor, çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi - Göztepe'de forma giyen Murat Paluli ile Atakaş Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz, tedbirli olarak disipline gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:38:11 -
PFDK sevkleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den ise bir kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig erteleme maçı ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Bursaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Atakaş Hatayspor ile Bursaspor'un talimatlara aykırı hareketleri, MKE Ankaragücü'nün ise stada usulsüz seyirci alınması gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Göztepe'de forma giyen Murat Paluli'nin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Atakaş Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz'in ise kural dışı hareketi ve hakareti gerekçeleriyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen'in talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Bayram Levent Keser'in ise aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.


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