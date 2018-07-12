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Peynirli ıspanaklı börek tarifi

Herkesin severek yediği bir lezzettir börek. Kahvaltıda, öğle atıştırmalığında, gece, her an yiyebileceğiniz bir börek isterseniz bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:04
Peynirli ıspanaklı börek tarifi

MALZEMELER:

5-6 adet yufka

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 yumurta

1 kilo ıspanak

1 orta boy soğan

1 kase lor peyniri

Karabiber, tuz, pul biber

YAPILIŞI:

Ispanakları iyice yıkayıp parça parça doğrayın. Suyunun süzülmesini bekleyin.

Soğanı küp küp doğrayın. Derin bir tencereye alıp 2-3 kaşık sıvı yağ koyup soğanları atın. Ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğranan ıspanakları, kavrulan soğanların içine tencereye atıp, suyunu çekip küçülene kadar kavurun.

Karabiber, pul biber ve tuzu da atıp bir süre daha kavurup, dinlendirin.

Ispanaklar soğuyunca peyniri içine atıp iyice karıştırın.

Üstüne ve altına süreceğimiz sos için derin bir kaba yağ, yumurta ve sütü ekleyip iyice çırpın.

Bir yufkayı tepsiye serin.(yufkayı tepsinin boyutuna göre kesilebilir) üzerine yapılan sostan sürün.

İyice her yerine ulaştığına emin olduktan sonra harçtan sürün.

Daha sonra üstüne bir kat daha yufka serin, yine sos sürüp harç koyun. Bu işlemi yufkalarınız bitene kadar tekrarlayın.

İşlemler bittikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında börek kızarana kadar pişirin

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:04
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