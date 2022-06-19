Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler

Peynir Topları Yapımı - Dışı çıtır içi yumuşacık Tarifi İçin Malzemeler

Peynir topları için gereken malzemeler:

1 paket lor peyniri (500gr)

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı pul biber

Bir tutam ince doğranmış maydanoz

Pane için :

1 yumurta

1 çay bardağı un

1 çay bardağı galeta unu

Kızartmak için :

Sıvı yağ

Peynir Topları Yapımı - Dışı çıtır içi yumuşacık Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kaseye lor peynirini ve diğer malzemeleri koyup yuvarlayabileceğiniz kıvama gelene kadar yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, yuvarlayın. Tüm peynir harcı bitene kadar işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız peynir toplarını, önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve sonrada galeta ununa bulayıp, kızgın yağda sürekli çevirerek her tarafını kızartın. Kızaran peynir toplarını havlu kağıt üzerine alıp sıcak sıcak servis edin.

Peynir topları için püf noktası:

Lor peynirim tuzsuz olduğu için çok az tuz ilave ettim. Siz peynirinizin tuz oranına göre ayarlayın.

Taze Baharatlı Peynir Topları

Malzemeler

200 g Pınar Beyaz Peynir

100 g Pınar Ekşi Krema

100 g Pınar Kaşar Peyniri

100 g Pınar Krem Peynir

25 g susam

25 g çörek otu

25 g toz kırmızı biber

30 g frenk soğan (arzuya göre maydanoz veya dereotu)

Taze Baharatlı Peynir Topları Nasıl Yapılır?

Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra kremayı, rendelenmiş kaşar peyniri ve krem peynir ile karıştırın. Hazırladığınız peynir karışımından ceviz büyüklüğünde peynir topları hazırlayın. Frenk soğanı ya da arzu ettiğiniz yeşilliği incecik kıyın. Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabakta karıştırın. Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa alın. Hangi karışımdan kaç adet hazırlamak istediğinize bağlı olarak hazırladığınız peynir toplarını baharat karışımına bulayın.