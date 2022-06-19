Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler
Taze baharatlı peynir topları: Sadece kahvaltılarda değil gün sofralarında da dikkat çekecek bir lezzet…Baharatlar ve yeşillik ile lezzetlendiğimiz peynirlerimizi galeta ununun çıtırlığı ile güzelce kızartıyoruz. Kahvaltılık peynir topları tarifi...
Peynir Topları Yapımı - Dışı çıtır içi yumuşacık Tarifi İçin Malzemeler
Peynir topları için gereken malzemeler:
1 paket lor peyniri (500gr)
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı pul biber
Bir tutam ince doğranmış maydanoz
Pane için :
1 yumurta
1 çay bardağı un
1 çay bardağı galeta unu
Kızartmak için :
Sıvı yağ
Peynir Topları Yapımı - Dışı çıtır içi yumuşacık Tarifi Nasıl Yapılır?
Bir kaseye lor peynirini ve diğer malzemeleri koyup yuvarlayabileceğiniz kıvama gelene kadar yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, yuvarlayın. Tüm peynir harcı bitene kadar işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız peynir toplarını, önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve sonrada galeta ununa bulayıp, kızgın yağda sürekli çevirerek her tarafını kızartın. Kızaran peynir toplarını havlu kağıt üzerine alıp sıcak sıcak servis edin.
Peynir topları için püf noktası:
Lor peynirim tuzsuz olduğu için çok az tuz ilave ettim. Siz peynirinizin tuz oranına göre ayarlayın.
Taze Baharatlı Peynir Topları
Malzemeler
- 200 g Pınar Beyaz Peynir
- 100 g Pınar Ekşi Krema
- 100 g Pınar Kaşar Peyniri
- 100 g Pınar Krem Peynir
- 25 g susam
- 25 g çörek otu
- 25 g toz kırmızı biber
- 30 g frenk soğan (arzuya göre maydanoz veya dereotu)
Taze Baharatlı Peynir Topları Nasıl Yapılır?
Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra kremayı, rendelenmiş kaşar peyniri ve krem peynir ile karıştırın. Hazırladığınız peynir karışımından ceviz büyüklüğünde peynir topları hazırlayın. Frenk soğanı ya da arzu ettiğiniz yeşilliği incecik kıyın. Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabakta karıştırın. Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa alın. Hangi karışımdan kaç adet hazırlamak istediğinize bağlı olarak hazırladığınız peynir toplarını baharat karışımına bulayın.