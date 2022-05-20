Peynir suyunu sakın dökmeyin! Peynir altı suyu nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Peynir altı suyunun faydaları

Peyniri çoğumuz severiz peki ya peynirin suyunu ne yaparız?

Peynir altı suyu nedir? Peynir altı suyu nasıl elde edilir?

Aldığımız tazecik sütleri limon ya da sirke yardımıyla kesiyoruz. Oluşan pıhtılardan da lor peyniri yapıyoruz. Ya da sütü tam bir halde mayalayıp peynir elde ediyoruz. Elde ettiğimiz peynirlerden geriye sarımsı, yeşilimsi hafif ekşi kokan bir su kalıyor. İşte bu suya ''peynir altı suyu'' deniliyor. Bu su oldukça faydalı bir su olmasına rağmen peynir yapıldıktan sonra dökülüyor. Oysaki saklanması ve faydalarından bol bol yararlanılması gereken malzemelerden kendisi.

Peynir altı suyu ne işe yarar?

Peynir altı suyu içeriğinde bulunan laktoferrin isimli enzimden dolayı özellikle antibiyotik etkisi gösterir. Böylece vücut içinde oluşan mikropların oluşmasına engeller. - Bağışıklık sistemini güçlendirir. Peynir altı suyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de bağışıklık sistemini geliştirmesidir.

Peynir altı suyu nasıl elde edilir?

Peynir altı suyu elde etmek için öncelikle peynir yapmalısınız. Kulağa zor gelebilir, ama bunun için sütü limon ya da sirke gibi asitli bir maddeyle kestirmen ve süzmen yeterli. İşte, sütü kestirip süzdükten sonra üstte kalan nefis bir peynir, altta kalan biraz ekşi kokulu, sarımsı su ise peynir altı suyunun ta kendisi.

Peynir altı suyunun faydaları nelerdir

-Kemik erimesi hastalığı olan ne yapsın etsin peynir altı suyunu mutlaka içsin, bu rahatsızlığı olanlara adeta şifa kaynağı.

-İçinde bulunan laktoferrin sayesinde vücutta antibiyotik etkisi gösterir ve vücutta mikrop oluşmasını engeller.

-Bir çok kanser türünü önleyici etkisi vardır. Kadınlarda göğüs ve rahim kanseri erkeklerde ise prostat kanseri olma ihtimalini azaltır.

-Diyabet hastaları için biçilmiş kaftan, Özellikle Tip 2 olanlar için çok faydalıdır, peynir altı suyu şekeri dengeler. Mikrop üremesini durdurmakla kalmaz vücutta antibiyotik görevi görür. Kışın balla karıştırıp tüketirseniz grip olmazsınız. Bağışıklığı güçlendirir.

-Zayıflamak isteyenler peynir altı suyu tüketebilirler. Çünkü tok tutucu etkisi ve yağ yakımını hızlandıran etkisi vardır.

-Mide sorunlarıne iyi gelir şişkinlik varsa geçirir.

-İçinde bulunan hylunorik sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor. Kozmetik sektöründe kullanılan malzemelerin başında peynir altı suyu gelir.

-Ekmek ve hamurlarda su yerine peynir altı suyu kullanırsanız daha lezzetli olur. Kuru fasülye gibi baklagilleri peynir altı suyuyla ıslarsanız hazmı kolaylaştıracaktır.

-Çocuklar ve sporcular mutlaka kullanmalı, çocukların boyunu uzatır.

-Peynir altı suyu tam bir probiyotik zengini. Mide ve bağırsak sorunu olanlar şifa bulmak için tüketebilirler.

-Bitkilerde peynir altı suyuna ihtiyaç duyar, Bitkilerinizin diplerine biraz dökerseniz yetişmesine katkı sağlayacaktır.

-Sütteki minerallerin en faydalı ana geldiği aşama peynir altı suyu aşamasıdır.. Cildi sıkılaştırır, lekeleri giderir ve önler. Toz haline getirilip de kullanılabiliyor.

Peynir salamura suyu nasıl yapılır?

Suyu süzülen bütünleşen peynir bir kaba alınır. Peynirimiz yemeye hazır. Peynirimiz dilimlenir ve kavonoza doldurulur. Üzerine peynir altı suyu ilave edilir, 1 tatlı kaşığı tuz eklenir (tuzsuz isteyenler koymayabilir) kapağı kapatılır ve dolaba kaldırılır.

Peynir altı suyundan lor yapımı tarifi nasıl yapılır?

Peynir altı suyumuzu bir tencereye alıp kaynatmaya başlayalım.

Suyumuz fokurdamaya başladığında yoğurdu, sirkeyi ,limon suyunu ve tuzu ekleyip karıştıralım.

3-4 dakika daha kısık ateşte kaynatıp altını kapatalım. 20 dakika da bu şekilde bekletelim.

Peynir altı suyu nasıl kullanılır?

Peynir altı suyunu, bir sonraki peynir mayalama işleminizde sütü kesmek için kullanabilirsiniz. Fermante sebze ve meyvelerin yapılış aşamalarında bu suyu kullanabilirsiniz. Çorbaların içerisinde kıvam artırıcı olarak kullanabilirsiniz.

Peynir Altı Suyunun Zararları Nelerdir?

Zararları arasında bilinen fazla bir zararı yoktur.

Genellikle vücudun sindirmekte zorlanmadığı peynir altı suyunun bir diğer zararları arasında bir diğeri ise mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal sindirim sorunlarına yol açabilmektedir.

Peynir altı suyu ile ne yapabilirim?

İsminden de belli olduğu üzere bu, peynir üretimi sırasında arta kalan sudur. Peynir altı suyunun faydaları pek çoktur. Zira probiyotikler ve mineraller açısından güçlü bir kaynaktır. Peynir altı suyundan lor, çorba, ekmek, krep, pankek, poğaça vb pek çok şey yapılabilir.

Peynir altı suyu nasıl saklanır?

Peynir altı suyu kısa sürede tüketilecekse, cam bir kavanoza konulur ve buzdolabında muhafaza edilir.

Bu suyu saklarken ağzını kapalı tutmak oldukça önemlidir.

Eğer 5 günden daha fazla saklamak istiyorsanız, dondurucuya atmanız gerekir.

Ev Yapımı Labne Peyniri Ve Peynir Altı Suyu Tarifi İçin Malzemeler

1 litre organik süt

2 tane küp süzme peynir dilimi

2 çay kaşığı tuz ( bebişler ve çocuklar yiyecekse onların payına tuz eklemeyelim)

NOT;Peynirden ve yoğurttan aldığımız suyu bebeklerin kahvaltısında ve çorbalarda kullanabilir çok sağlıklı ve probiyotikle eşdeğerdir. Kesinlikle dökmeyelim

Ev Yapımı Labne Peyniri Ve Peynir Altı Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

1 litre sütü tencerede kaynatalım.

Sonra ocaktan alıp mayalanma ısısına gelene kadar bekletelim.

Serçe parmağımızı bandırarak 8 saniyeye kadar sayıp parmağımız yanmıyor gıdıklanıyorsa bu mayalanma için ideal ısıdır.

Bir kasede süzme peyniri koyup kaynamış sütten biraz ilave ederek süzme peynirini çatalla ezerek karışımı açalım.

Tuzuda bu aşamada ekleyelim.

Açtığımız peynirli sütlü karışımı tenceredeki süte ekleyelim ve karıştıralım.

Tencerenin ağzı açık olacak şekilde 12 saat buzdolabında mayalansın.

Sonrasında mayalanmış ve yoğun kıvama gelmiş peyniri bi süzek tülbetine koyarak dolabın kulpuna bağlayıp asılı bırakalım altına plastik süzgeç yada çelik süzgeçi koyarak 2-3 saat süzülmesini bekleyelim.

Peynirden sızan suyu değerlendirelim.

İyice süzülen peynirimizi bi saklama kabına alarak buzdolabında 1 hafta içinde tüketelim. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin ve afiyet olsun