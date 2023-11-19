Peynir severler yaşadı! Ne işe yaradığı böyle ispatlandı

Peynirde bulunan bir bakterinin kalp sağlığına iyi geldiğini ve hayatı uzattığını söyleyen Küçükusta, şu açıklamayı yaptı.

“Peynir severlere iyi bir haberim var: Başta küflü peynir gibi bazı yiyeceklerde bulunan spermidin kalp sağlığına iyi geliyor ve hayatı uzatıyor.

Graz Üniversitesi bilim adamlarının fareler üzerinde gerçekleştirdiği araştırma meşhur Nature dergisinde yayınlandı.

İçme sularına spermidin eklenen farelerde kalp kası şişmesinin (hipertrofi) azaldığı ve diastolik fonksiyonun korunduğu gösterildi.

Araştırmaya göre, spermidin desteği kardiyak otofajiyi, mitofajiyi ve mitokondrial solunumu artırdığı gibi titin fosforilasyonu artışı ve subklinik enflamasyonun baskılanmasıyla beraber kalp kası hücrelerinin mekano-elastik özelliklerini de iyileştiriyor.

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Kan basıncını azaltıyor

Spermidin desteği tuzdan zengin diyetle beslenen sıçanlarda da kan basıncını azaltıyor, titin fosforilasyonunu artırıyor; kalp hipertrofisi ve diastolik fonksiyondaki azalmayı önlüyor ve böylece de kalp yetersizliğinin ilerlemesini geciktiriyor.

Gıda sorgulamalarına göre diyetleriyle yüksek dozlarda spermidin aldığı belirlenen insanlarda tansiyon düşük oluyor ve kalp-damar hastalıkları daha az görülüyor.

Spermidin önce spermlerde keşfedildiği için bu isim verildi ama başta peynir, nohut, bezelye, soya fasulyesi, karnabahar, tavuk karaciğeri, mısır ve mantarda da bulunuyor.”