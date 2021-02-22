Peynir helvası nasıl yapılır? Peynir helvası tarifi

Çanakkale ve Tekirdağ’da son derece popüler olan peynir helvasını evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Peynir helvası tarifi

Malzemeler:

300 gram tuzsuz peynir

150 gram tereyağı (10 yemek kaşığı)

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

2 su bardağından biraz fazla şeker

1 adet yumurta sarısı

Peynir helvası nasıl yapılır?

Öncelikle peyniri iyice ufalayın.

Ardından bir tencereye peynir, tereyağı ve yumurta sarısını alıp karıştırın.

Ocağı en kısık ateşte açın ve peynir eriyene kadar kavurun.

Peynir eridiğinde şeker, un ve irmiği ekleyin.

Kısık ateşte helvayı sürekli karıştırarak pişirin.

Helva kıvam alınca ocağı kapatın ve servis tabağına alın.

Helvayı sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Arzu ederseniz tatlıyı kaymak, krema ya da dondurma ile ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.