Peygamberler şehrine skandal davet!

Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yönelik tepkilerin ardından can güvenliğinin olmadığını ileri sürerek, Şanlıurfa Barosundaki programını iptal ettiğini duyurdu

Baro başkanı halkın tepkisine karşı çıktı!

Şanlıurfa Barosu ise Müslüman kamuoyunun tepkisine rağmen Şansal'a desteğini sürdürdü. Baro başkanı Mehmet Velat İzol, "Size gerekirse tek başıma kalkan olurum bu küstahlığa ve tehdite boyun eğmem." diyerek halkın tepkisini ve değerlerini görmezden geldi, halkın dini ve ahlaki değerlerine hakaret eden Şansal'a sahip çıktı.

STK temsilcileri topyekün sert tepki gösterdi

İslam düşmanı Şansal'ın Şanlıurfa'ya gelecek olmasına STK temsilcileri tepki göstermiş programın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kendisini "LGBT'li bir birey" olarak tanımlayan Şansal, İslam'ın tesettür anlayışı başta olmak üzere İslam'ın mukaddesatlarına hakaretlerde bulunduğu açıklamalarıyla öne çıkıyor.

Şanlıurfa neden Peygamberler Şehri?

Peygamberler Şehri denmesinin sebebi bazı peygamberlerin burada yaşadıklarından kaynaklanmaktadır. Hz. İbrahim, Hz. Eyyüb, Hz. Elyasa, Hz. Şuayb, Hz. Nuh, Hz. Musa ve Hz. Lut için bir dönem Şanlıurfa bölgesinde bulundukları söylenmekte.

Hz. İbrahim ve Balıklı Göl

Kral Nemrut'un gördüğü bir rüya, kahinler tarafından açıklanmıştır. Bu açıklamada, o senede doğan bir çocuğun, kralın ve halkın putperest dinine karşı geleceği ve putları ve kralı ortadan kaldıracağı söylenmiştir. Bunun üzerine Kral Nemrut o yıl doğacak olan bütün çocukları öldürtmeye karar verir. Hz. İbrahim'e hamile olan annesi Emile, hamileliğini herkesten gizleyerek Hz. İbrahim'i bir mağarada doğurmuştur.

7 yaşına kadar burada yaşayan Hz. İbrahim, yaratıcıyı sorgulamaya başladı. Gerçek tanrının putlar olmadığını ve Allah'ın varlığını anlatmaya çalıştıysa da kısa sürede Nemrut tarafından yakalanması emredildi. Kral Nemrut'un emri üzerine Urfa Kalesi'nden ateşe atılan Hz. İbrahim için bir mucize gerçekleşti ve ateş, su; odunlar, balık oldu. Allah'ın ayeti üzerine bu halini aldığı düşünülen Balıklı Göl bugün hala içerisinde balıkları barındırır ve turistlerin ilgisini çekmektedir.