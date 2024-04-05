'Peygamberler şehri'nde camiler doldu taştı
"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesindeki camilere akın etti.
Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Camilere sığmayan vatandaşlar, avluda serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.
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