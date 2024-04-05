  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan çok değerli hediye! Mukaddes Emanetler Dairesi’ne bakın ne hediye etti

Başları zorla açtırılan kadınlardan New York Belediyesine dava! Karar verildi

Cem Küçük 'Genel gidişat iyi değil' diyerek tepki gösterdi: Bu ayıptır

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

CHP’li yönetici DEM’li adayın “mazbatasının iptalini” istedi: ‘DEM’li CHP’liler kuyruğuna basılmış gibi cıyakladı... ‘DEM’lenmeyen CHP’li partisinden ihraç edildi

Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!

Ayasofya'da duygusal anlar: Ramazan'ın son cumasında duayı Erdoğan yaptı

9 günlük tatile saatler kala İslam Memiş'ten dolar kuru için 20 lira açıklaması
İSLAM 'Peygamberler şehri'nde camiler doldu taştı
İSLAM

'Peygamberler şehri'nde camiler doldu taştı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 23:12:00 - 2024-04-05 23:14:10

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Camilere sığmayan vatandaşlar, avluda serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı
Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

İSLAM

Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu!
Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu!

Etkinlikler

Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu!

Ankara'da camiler doldu taştı! Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı
Ankara'da camiler doldu taştı! Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı

İSLAM

Ankara'da camiler doldu taştı! Kadir Gecesi'nde eller semaya açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23