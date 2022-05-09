Peygamberimiz'in (SAV) mensubu olduğu ırka yönelik alçak hakaret! Cemil Kılıç'ın terbiyesizliğine ilk destek Bengi Başer'den geldi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği yabancı düşmanlığına, kendilerini kamuoyuna din adamı olarak sunan çevrelerden de destek geldi.

Her açıklaması ile yeni bir fitne tohumu eken Kemalistlerin umut ışığı ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) mensubu olduğu ırkı hadsizce hedef aldı.

Irkçılığı teşvik etti!

Yüce dinimiz İslam'ın kesin bir şekilde yasakladığı ırkçılığı teşvik eden Kılıç, "Dinimiz ırkçılığı yasaklamıştır. Tabi Arap ırkçılığı hariç. O sevaptır." diyerek mesajına gülme ikonu ekledi.

Cemil Kılıç'ın terbiyesizliğine ilk tepki, yabancı düşmanlığını körükleyen açıklamaları sebebi ile hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulan Prof. Dr. Bengi Başer'den geldi.

Kılıç'ın mesajını alıntılayan Prof. Başer, "Sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.