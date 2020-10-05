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İSLAM Peygamberimizin hayatından! Tavsiyenin önemi
İSLAM

Peygamberimizin hayatından! Tavsiyenin önemi

Ebu Zer Hazretleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) kendisine tavsiye ettiği öğütleri aktarmıştır bizlere...

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:12:00 -
Peygamberimizin hayatından! Tavsiyenin önemi

Hidayete vesile olmanın ve tavsiyenin önemine dikkat çeken bir Peygamber...

Hayber fethi öncesidir. Genç Ali (r.a.) atının üzerinde elinde kılıcı, hamasi şiirler okuyarak bir sağa bir sola hamleler yapmaktadır. Onu izleyen Allah Rasulü ‘gel’ anlamında işaret eder ve der ki:

Yavaş ol ey Ali, Vallahi senin elinle bir kimsenin hidayet bulması, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden (ya da: kızıl tüylü develere sahip olmandan) daha hayırlıdır.

Ebu Zer Hazretleri şöyle demiştir: “Çok sevdiğim Allah Rasulü bana şu huyları tavsiye etti:

1. Benden üstün olana değil, benden aşağı olana bakmamı, böylece haline şükretmemi,

2. Yoksulları sevmemi ve onlara yaklaşmamı (dertleriyle meşgul olmamı),

3. Bana gelmeseler dahi, yine akrabamı ziyaret etmemi.” 

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