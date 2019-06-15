Peygamberimizin Hayatından! ‘Ehlimizi nasıl koruyacağız’

Zeyd bin Eslem (ra) şöyle der:

“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk-çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz!..” (Tahrîm, 6) âyet-i kerîmesi nâzil olduğunda ashâb-ı kirâm:

“–Yâ Rasûlallah! Kendimizi koruyabiliriz, ya ehlimizi nasıl koruyacağız?” diye sordular. Rasûlullah aleyhisselam şu cevabı verdi:

“–Onlara Allah’a kul olmayı, taat ve ibadeti emredersiniz. Allah’a isyan etmekten ve günah işlemekten de nehy edersiniz, işte bu onları korumak demektir.”

İnsan herkesten önce ailesine karşı mes’ûldür. Onların kendisine Allah tarafından verilen bir emanet olduğunu bilmeli, haklarını elinden geldiğince ifa etmeye çalışmalıdır.