0553 313 94 23

Peygamberimizin Hayatından! ‘Ehlimizi nasıl koruyacağız’

Zeyd bin Eslem (ra), Peygamber Efendimiz'e sorulan “Yâ Rasûlallah! Kendimizi koruyabiliriz, ya ehlimizi nasıl koruyacağız?” sorusuna cevabı bizlere aktarmıştır.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
Peygamberimizin Hayatından! ‘Ehlimizi nasıl koruyacağız’

Zeyd bin Eslem (ra) şöyle der:

Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk-çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz!..” (Tahrîm, 6) âyet-i kerîmesi nâzil olduğunda ashâb-ı kirâm:

–Yâ Rasûlallah! Kendimizi koruyabiliriz, ya ehlimizi nasıl koruyacağız?” diye sordular. Rasûlullah aleyhisselam şu cevabı verdi:

–Onlara Allah’a kul olmayı, taat ve ibadeti emredersiniz. Allah’a isyan etmekten ve günah işlemekten de nehy edersiniz, işte bu onları korumak demektir.

İnsan herkesten önce ailesine karşı mes’ûldür. Onların kendisine Allah tarafından verilen bir emanet olduğunu bilmeli, haklarını elinden geldiğince ifa etmeye çalışmalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
  1. Zeyd bin Eslem (ra)
  2. Tahrîm
  3. âyet-i kerîme
  4. –Yâ Rasûlallah! Kendimizi koruyabiliriz
  5. ya ehlimizi nasıl koruyacağız?
  6. Rasûlullah aleyhisselam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ambalajın geri dönüşümüekonomiye katkı sağlıyor"
    1. "Ambalajın geri dönüşümüekonomiye..
    2. İbret! Yahya Kemal Müzesi’ni ziyaret
    3. Minikler, yılsonu gösterileriyle alkış..
    4. Her gün bir avuç kabak çekirdeği..
    5. Giysilerinizi alırken bile denemekten..
    6. Hakkı söylemekten çekinen kimsede..
    7. Hindistan'da otelin foseptik tankına..
    8. Aliağa’da unutulmaz Karadeniz gecesi
    9. Samsunspor Futbol Okulu yaz sezonu 1..
    10. "Otomobil üretimi ilk 5 ayda yüzde 12..
    11. Şanlıurfa Valiliği’nden silahlı kavga..
    12. Milletvekili Dülger’in Babalar Günü..
    13. Galatasaraylı eski golcü Gomis'ten,..
    14. Sokak köpekleri iki buzağının..
    15. Drift atmanın cezasını ağır ödedi
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’dan..
    17. Jandarma’nın envanterine katılan..
    18. YKS’nin ilk oturumu tamamlandı
    19. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    20. Kıssadan hisse! Şeyh Sâdî’den ders..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu