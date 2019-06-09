Peygamberimizin hayatından! Allah’ın kullarına merhameti
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor, "(Ey Peygamber! Tevbe eden mü'min) kullarıma benim (günahları) çok bağışlayan ve (mü'min kullarıma) çok merhametli olduğumu, bununla birlikte (tevbe etmeyenlere de) azabımın acıklı olduğunu haber ver!" (Hicr Sûresi: 49-50)09 Haziran 2019 Pazar 13:36
Ömer b. Hattab (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Rasûlullah (sav)’in huzuruna bir grup esir geldi. Onların içinden bir kadın, telaş içinde yavrusunu arıyordu. Onu esirler arasında bulunca hemen alıp bağrına bastı. Yavrusunu kana kana emzirdi. Bunun üzerine Rasûlullah (sav) bize:
“-Ne dersiniz, bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?” buyurdu.
Biz; “Hayır, atmaz” dedik. Bunun üzerine Nebi (sav):
“-Allah’ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha fazladır” buyurdu. (Müslim, Tevbe, 22)
Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Hatalarımıza ve günahlarımıza tevbe edelim.
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