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Peygamberimizin hayatından! “Allah sevgisi ne ile elde edilir?”

"Allah sevgisi ne ile elde edilir?" diye kendisine soru sorulan Peygamber Efendimiz (sav), "Allah’ın Rasûlü’ne muhabbetle elde edilir." diye buyurmuştur.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:47
Peygamberimizin hayatından! “Allah sevgisi ne ile elde edilir?”

Ashâb-ı kirâm bir gün Rasûlullâh Efendimiz’e (sav) şöyle sordular:

Bir mü’mini huşû içinde, diğer bir mü’mini de huşûdan mahrum görüyoruz. Bu farklılığın sebebi nedir?

Rasûlullâh (sav) şöyle cevap verdi:

İmanın tadını alan mü’min, huşû sâhibi olur. İmanın tadını alamayan mü’min ise huşû sâhibi olamaz!

–Peki, İmanın tadı nasıl elde edilir, ona nasıl ulaşılır? diye sorulunca Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:

–Ona Allah sevgisinde sadık olmakla ulaşılır.

Ashâb-ı kirâm bu sefer:

–Allah sevgisi ne ile elde edilir? diye sordular.

Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

Allah’ın Rasûlü’ne muhabbetle elde edilir. Bu sebeple siz, Allah ve Rasûlü’nün rızasını, yine Allah ve Rasûlü’ne muhabbet beslemekte arayınız, buyurdular.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:47
  1. Ashâb-ı kirâm
  2. Rasûlullâh Efendimiz
  3. Rasûlullâh (sav)
  4. huşû
  5. İmanın tadı
  6. İmanın tadı nasıl elde edilir
  7. Allah sevgisi
  8. Rasûl-i Ekrem Efendimiz
  9. Allah ve Rasûlü
  10. Allah’ın Rasûlü’ne muhabbet

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