Peygamberimizin hayatından! “Allah sevgisi ne ile elde edilir?”

Ashâb-ı kirâm bir gün Rasûlullâh Efendimiz’e (sav) şöyle sordular:

–Bir mü’mini huşû içinde, diğer bir mü’mini de huşûdan mahrum görüyoruz. Bu farklılığın sebebi nedir?”

Rasûlullâh (sav) şöyle cevap verdi:

–İmanın tadını alan mü’min, huşû sâhibi olur. İmanın tadını alamayan mü’min ise huşû sâhibi olamaz!

–Peki, İmanın tadı nasıl elde edilir, ona nasıl ulaşılır? diye sorulunca Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:

–Ona Allah sevgisinde sadık olmakla ulaşılır.

Ashâb-ı kirâm bu sefer:

–Allah sevgisi ne ile elde edilir? diye sordular.

Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

– Allah’ın Rasûlü’ne muhabbetle elde edilir. Bu sebeple siz, Allah ve Rasûlü’nün rızasını, yine Allah ve Rasûlü’ne muhabbet beslemekte arayınız, buyurdular.