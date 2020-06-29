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Gündem

Peygamberimize alçak hakaretler yağdırdı! Hemen harekete geçildi

Sosyal medya hesabı üzerinden açtığı sahte hesapla Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice'ye hakaret eden Gülşen K. isimli kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:32:00 - 2020-06-29 15:45:08
Peygamberimize alçak hakaretler yağdırdı! Hemen harekete geçildi

Facebook üzerinden sahte isim ile açtığı hesap ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Gülşen T. isimli hesap hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında isminin Gülşen K. olduğu tespit edilen bir kadının Peygamber Efendimiz ile ilgili skandal kelimeler kullandığı belirlendi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir suç duyurusu yapılan çalışmalarda 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı' nitelikte yorum paylaşan bir Facebook hesabının şüpheli Gülşen K.'ye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin 5 Aralık 2019 tarihinde Ateizm Cumhuriyeti isimli Facebook grubunda Hz. Muhammed (S.A.V.) hakkında çok çirkin ifadenin yazılı olduğu başlığın altına şüphelinin ağır küfür içerikli yorumlar yazdığı kaydedildi. Yaptığı yorumlar iddianame tek tek yer aldı.

Şüphelinin bu yorumları paylaşarak İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ve eşi Hz. Hatice'ye aleni şekilde hakarette bulunduğu belirtildi.

Şüpheli alınan savunmasında, hesabın ve paylaşımların kendisine ait olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

Savcılık, Gülşen K.'nin 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Aziz Metin

O dinsizin tam ismini verin de bizler de ayrı ayrı davacı olalım. 
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hasan

bu mikrop eskisehirli bir alevidir.....
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