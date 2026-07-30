Peygamber Ocağında buna ne gerek vardı? Cephede nöbet tutmak nere, şort giydirip maç almak nere

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A Millî Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi şampiyon oldu. Bu gelişmenin gereğinden fazla kutsallaştırılarak kutlanması ise üzüntüye neden oldu. Zira Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medyada yayınlanan tebrik mesajı, konuyu bambaşka bir noktaya taşıdı.

MEHMETÇİK İLE VOLEYBOLCULAR BİR TUTULDU

Bakanlığın resmî hesabından yapılan tebrik paylaşımında voleybolcuların, gecesini gündüzüne katarak sınır boylarında nöbet tutan, vatan savunması uğruna canını ortaya koyan kahraman Mehmetçik ile bir tutulduğu görüldü.

Peygamber Ocağı olarak bilinen ve milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi makamının, Sinead Jack ve Vargas gibi isimlere mini şort giydirilerek takıma alındığı bir organizasyonla aynı kefede tartılması şaşkınlıkla karşılandı.

VATANDAŞLAR ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

MSB’nin sosyal medya hesabı tarafından yapılan ve “Buna gerek var mıydı?” sorusunu akıllara getiren bu kıyaslama geniş yankı buldu.

Vatandaşlar başta TSK olmak üzere güvenlik güçlerine duydukları sevgiyi vurgularken, sosyal medya paylaşımlarının daha dikkatli ve anlamlı yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundular.

Birçok duyarlı vatandaş, ordumuzun kutsiyetine vurgu yaparak paylaşıma yönelik üzüntülerini ve sitemlerini dile getirdi.

İşte onlardan bazıları: