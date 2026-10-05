  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 Ekim 1952: Kâmil Kepekçioğlu'nun vefatı (Asker, Tarihçi ve Arşiv Uzmanı) İşgalci devlet katletmeye devam ediyor Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler Suriye'de dev operasyon! Reyhanlı katliamının faillerinden Mihraç Ural'ın sağ kolu yakalandı ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası 81 ilin valilik karnesi açıklandı! O ilimiz Türkiye birincisi oldu Haydan gelen huya gider! Bir zamanlar sayılı zenginlerdendi evinde ölü bulundu Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu Suriye'den İsrail'e tepki
Eğitim Peygamber Efendimiz’in hayatını örnek alın! Van’da lise gençliğine güzel ahlak konferansı
Eğitim

Peygamber Efendimiz’in hayatını örnek alın! Van’da lise gençliğine güzel ahlak konferansı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Peygamber Efendimiz’in hayatını örnek alın! Van’da lise gençliğine güzel ahlak konferansı

Van Tuşba İlçe Müftülüğü tarafından liseli öğrencilere yönelik “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve Güzel Ahlak” temalı konferans programları başlatıldı.

Van’ın Tuşba ilçesinde yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte liseli gençlere yönelik konferans programları başladı.

 

Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Van İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün iş birliğinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte liseli gençlere yönelik düzenlenen "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve Güzel Ahlak" temalı konferans programları başladı. Programların ilki, Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta Tuşba ilçe Müftülüğü Vaizi Mehmet Arif Çifti, öğrencilere hitap ederek Hazreti Peygamber'in (s.a.s.) örnek ahlakini, gençliğe verdiği önemi ve gençlerin hayatlarını Peygamber Efendimizin güzel ahlakini rehber edinerek şekillendirmelerinin önemini anlattı. Gençlere hitap eden Çifti, Peygamber Efendimizin merhamet, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı ve güzel davranışlarıyla bütün insanlığa örnek olduğunu vurgulayarak gençleri onun ahlakini kendi hayatlarında yaşatmaya davet etti. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

Program sonunda öğrencilere kitap hediye edilerek gençlerin okuma ve kendilerini geliştirme yönündeki gayretlerine katkı sunuldu. Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen konferansların, eğitim-öğretim yıl boyunca farklı liselerde devam etmesi planlanıyor.

Programa Tuşba İlçe Müftülüğü ADRB Vaizi Mukaddes Bayhan, Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörleri Süheyla Türk, Übeydullah Oral ve lise sorumlusu İmam Hatip Engin Talay katıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23